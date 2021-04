Každý člověk je spirituální, i když říká, že je ateista, věří varhaník ze svatého Víta

Už podruhé se v čase Velikonoc, tedy největších křesťanských svátků, museli duchovní i věřící přizpůsobit protiepidemickým opatřením. Bohoslužby, nejen ty velikonoční, bylo možné za uplynulý rok většinou sloužit jen pro pár přítomných nebo pouze prostřednictvím streamu. Naplněnost kostela se ale podstaty mše podle Josefa Kšici nedotýká.

„Služba varhaníka, to je hlavně služba Pánu Bohu, protože mše svatá je oslava boží. Takže nedělám rozdíl, jestli je všem svatá bez účasti lidí, nebo s nimi,“ upřesňuje. A ať už věřící na mši do kostela přijdou, nebo ji sledují doma na počítači, důležité podle něho je, že „člověk prahne po duchovnu“.

„Myslím si, že každý člověk je svým způsobem spirituální, i když říká, že je ateista,“ domnívá se Kšica. „Spiritualita je určitý cit pro věci, pro krásu. A tam se rodí i vztah k Bohu, protože člověk je na cestě. Vlastně na ní je, jakmile se narodí, a pak směřuje ke smrti, každý je na určité duchovní úrovni.“

Mezi Sv. Vítem a venkovským kostelíkem není rozdíl

On sám si spiritualitu silně uvědomil, když jako dítě usedl za varhany. „Měl jsem strýce katolického faráře, jezdili jsme každý týden k němu do farnosti. Tam jsem získal vztah k varhanám, tam mě za ně v osmi letech posadili,“ vzpomíná. „Měl jsem z toho takový vjem, že jsem už v životě nechtěl dělat nic jiného než hrát na varhany.“ Vystudoval proto konzervatoř a následně HAMU.

K místu ředitele kůru ve Svatovítském chrámu se dostal prozaicky. „Dozvěděl jsem se, že bude výběrové řízení, protože můj předchůdce Martin Poruba se vracel do Německa, tak jsem si podal žádost a podařilo se,“ popisuje.

Při nástupu do jednoho z nejvýznamnějších českých svatostánků byl hozen do vody: „Jednu neděli jsem přišel do katedrály, odcházející kolega mi ukázal, jak se jezdí s varhanním pozitivem, a to bylo všechno. Vlastně jsem stavěl na zelené louce. Velké varhany byly v Krnově na rekonstrukci, takže jsem dva roky hrál jenom na pozitiv.“