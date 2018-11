Jako Panská skála v zimě. Nové varhany pro Svatého Víta se inspirovaly u těch kamenných

Kompletně dokončené varhany by měly být do Česka převezeny na počátku roku 2020 – a s nimi bude po staletích také dokončena stavba katedrály. Na jaře téhož roku by měly ve svatovítském chrámu poprvé zahrát. Organizátoři uvažují o vypsání soutěže na skladbu, která by měla zaznít při prvním veřejném hraní nástroje.

Cena nových varhan dosáhne přibližně na 80 milionů korun, včetně potřebných instalačních prací. Ve veřejné sbírce se dosud vybralo necelých 66 milionů korun.