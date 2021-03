„Tím končí moje balada.“ Zemřela Hana Hegerová

I později se protloukala velmi složitě: „Bydlela jsem v podnájmu, měla 640 korun hrubého na měsíc, manžel byl na vojně, dítě jsem dala babičce. Nebylo na uhlí a potřebovala jsem ledničku a vysavač. Když mi Rudolf Cortéz sliboval 180 korun za koncert s tím, že jich uděláme dvacet do měsíce, připadalo mi to fantastické.“ Na to, že by jednou mohla být díky svému zpěvu slavnou Hanou Hegerovou, prý tenkrát vůbec nepomyslela.

Na Semaforu zelená

V roce 1954 ji režisér Jiří Krejčík objevil pro hlavní roli ve filmu Frona, ten byl pozvánkou do Prahy. Od začátku šedesátých let vystupovala v pražském divadle Rokoko a také v Semaforu. Angažmá u Suchého a Šlitra jí přineslo roli ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů a také setkání s životní láskou, režisérem Jankem Roháčem.

„Hegerová to neměla jednoduché, když přišla z Rokoka, kde se o ní mluvilo, tak po Praze se říkalo: ,Je tam krásná tmavá Slovenka s krásným altem,‘ ale ještě to nebyla hvězda,“ poznamenává k pražským začátkům zpěvačky hudební publicista Jiří Černý.