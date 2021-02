Pozůstalost Ivana Passera se dostala do Česka, zahrnuje scénáře i golfové rady

„Passer je považován za představitele takzvané nové vlny v československé kinematografii a řadí se tak vedle Miloše Formana mezi naše filmové velikány,“ připomněl při příležitosti rozšířenís sbírek NFA ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Kulturní resort se do získání Passerových věcí zapojil spolu s velvyslanectvím ČR ve Washingtonu a ministerstvem zahraničních věcí. „Jeho filmy i scénáře patřily vždy do základního fondu české kinematografie, byť byly v Československu od jeho emigrace v roce 1969 do sametové revoluce zcela opomíjeny,“ připomněl šéf zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Pozůstalost zahrnuje zejména období po Passerově odchodu do USA, tedy z let 1969 až 2020. Ti, kteří budou chtít studovat tvorbu tohoto filmaře, se tak budou moci probrat nejen jeho knihami či opoznámkovanými scénáři, ale také diáři, korespondencí či rodinnými a pracovními fotografiemi. Ve čtyřiatřiceti krabicích se najdou i kuchyňské recepty nebo záznamy o sázkách a zapsané rady, jak lépe hrát golf.

Režisér Intimního osvětlení

Ivan Passer se do tuzemské kinematografie zapsal především snímkem Intimní osvětlení z šedesátých let. Scénář ke svému jedinému dlouhometrážnmuí filmu natočil společně s Jaroslavem Papouškem a Václavem Šaškem. V mozaikovitě roztříštěné skladbě filmu přibližuje zdánlivě nezajímavý víkend dvou bývalých spolužáků, kteří se definitivně loučí s iluzí, že naplní své mladické ideály.

U filmu začínal jako asistent režie, mimo jiné spolupracoval s Vojtěchem Jasným. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy emigroval, na podnět svého celoživotního přítele, filmaře Miloše Formana.

Na rozdíl od něj se v USA, kam odešel, nestal komerčně úspěšným režisérem, i když natočil patnáct titulů. Ostatně už jeho československé snímky, komorní a melancholicky osvětlené, necílily na masové publikum. V Americe také zemřel, v lednu loňského roku. Bylo mu 86 let.