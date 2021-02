„Chyť je všechny!“ První Pikachu skončil v pokéballu před 25 lety

S myšlenkou Pokémonů přišel herní vývojář Satoši Tadžiri. Svou ideu, tehdy ještě bezejmennou, kultivoval po mnoho let během studií na střední škole technického zaměření. Zatímco otec ho tlačil do pilného plnění školních povinností, sám Tadžiri se raději vydával do přírody, kde sbíral hmyz a toužil se stát entomologem. To mu sice nevyšlo, ale díky své další velké zálibě – videohrám – představil několika generacím místo reálné živočišné říše říši vlastní – fantaskní svět plný roztodivných příšerek.

Fronty se ale tvoří také v jednom nenápadném obchodním centru, jež zapadá v jednolité šedi vysokých administrativních budov, jakých je v okolí koryta řeky Kamo nespočet. Pokud člověka přemůže zvědavost a vystoupá v tomto zástupu dvě patra schodů, přivítá ho drobná a usměvavá Japonka s upaženou levačkou: „Pokud míříte do Pokémon centra, dejte se doprava.“

Aby si jeden z desítek milionů turistů, kteří se do Kjóta v minulosti vydávali, mohl pořídit fotku třeba s ikonickými branami torii ve svatyni Fušimi Inari taiša, aniž by mu snímek kazil nekonečný štrůdl dalších turistů, musel si pořádně přivstat.

Bývalé hlavní město Kjóto je centrem japonské historie a kultury. V předpandemických dobách sem mířily desítky milionů turistů z celého světa, aby obdivovaly zlatý chrám Kinkakudži, daly si soba nudle, čaj či něco ostřejšího v historické zábavní čtvrti Gion nebo si třeba vyjely do nedaleké Nary krmit ochočené srnky.

Jméno série Pokémon je sloučeninou japonského výrazu Poke tto Mon sutá, anglicky Pocket Monsters, česky volně přeloženo jako Příšerky do kapsy.

Konkrétnější kontury začal svět Pokémonů nabírat v počátku devadesátých let. Tadžiri předtím přispíval do videoherního fanzinu Game Freak – časopis pramenil z čistého nadšení, jeho obsah byl ručně psaný a listy do jednoho svazku spojovala sešívačka. Jak magazín rostl (nejúspěšnější vydání si koupilo deset tisíc lidí), Tadžiri nabíral na přesvědčení, že valná většina videoher postrádá kvalitu. „Poznám dobrou hru od špatné. Dospěl jsem k názoru, že musíme udělat vlastní hru,“ rozhodl se.

Spojil tedy síly s ilustrátorem Kenem Sugimorim, který rovněž tvořil pro Game Freak, a dvojice společně dala dohromady první arkádovou hru Quinty. Z redakce magazínu se v závěru osmdesátých let definitivně stalo vývojářské studio, které si vzápětí uvědomilo možnosti nové herní konzole Game Boy, která umožňovala komunikaci dvou zařízení, a tedy i dvou různých hráčů.

Tadžiri byl přesvědčen, že konzole, které se vejdou do kapsy, představují ideální platformu pro jeho Pokémony. Když svou vizi toho, jak si dva hráči mohou vyměňovat své úlovky mezi dvěma zařízeními, přednesl společnosti Nintendo, její představitelé ideji nerozuměli, ale v Tadžirim viděli potenciál. Mentorem se začínajícímu videohernímu designérovi stal Šigeru Mijamoto, který stojí za řadou legendárních titulů a sérií jako Donkey Kong, Mario nebo The Legend of Zelda.

Zmíněný ilustrátor Sugimori navrhl podobu prvních 151 příšerek, než si ale lidé v Japonsku mohli koupit první cartridge s Pokémony, trvalo to šest let a studio Game Freak málem zbankrotovalo. Několik vývojářů malou firmu opustilo a sám Tadžiri přežíval na penězích svého otce.