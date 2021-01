„Český“ Marco Polo, na kterého se zapomnělo. Mnich Odorik vstoupil jako první Evropan do Tibetu a překročil rovník

Cesta, na kterou se měl Odorik vydat roku 1316, mu však zabrala až čtrnáct let jeho života. Do krajin Dálného východu se ale nevydal sám, společnost mu dělalo několik františkánských bratří. Nejednalo se o nijak bohatě vyhlížející delegaci, skromný sbor se na cestu vydal v kutnách, s holemi v rukou a tornami na zádech.

Na Filipínách odsloužil první latinskou mši

Františkánská mise se z italských Benátek přeplavila Středozemním mořem nejprve do Cařihradu (dnešní Istanbul). Odtud pokračovala podél Malé Asie až do Trabzonu, jednoho z nejrušnějších přístavů v okolí. Pak mniši podle Odorikova spisu nabrali směr na jihovýchod až do Tabrízu.

Odorik z Pordenone chtěl dojít až do Číny, boje mezi místními vládci mu v tom ale zabránily. Musel se vrátit do Mezopotámie a přes Bagdád došel do přístavu Hormuz, který leží u ústí Perského zálivu. Zde se nalodil na loď do Indie.

Tam Odorik narazil jak na bráhmanismus, tak i islám. Loď s františkány nejprve přistála poblíž Bombaje, poté však nabrala směr na jih podél indického pobřeží. Mise se zastavila i na Cejlonu, kde Odorik zaznamenal některé z místních zvyků, například pojídání hadů nebo lov ryb pomocí ptáků kormoránů.