Česká televize nasadila Kukačky, dramatický seriál o záměně dětí

Námět seriálu připomíná skutečnou událost, k níž v roce 2006 došlo v třebíčské nemocnici. Autor scénáře Jan Coufal ale vycházel ze zkušenosti vlastní rodiny. „Mé mamince přinesli po porodu místo mě cizího kluka. Všimla si toho po pár minutách a zjednala nápravu,“ prozradil.

Remundová: Olga může být inspirací

Hrdinové seriálu to, že mají doma „kukačku“, zjistí náhodně při lékařském vyšetření šestiletého syna. „Absolutně netuším, jak bych se v takové situaci nebo v takových situacích, ve kterých se ocitla moje postava, zachoval,“ přiznává David Novotný, který hraje jednoho z otců. „Je mi velmi nepříjemné o tom přemýšlet, ale zkusit to vymyslet za postavu je naopak velmi příjemné,“ dodává.

Chování jeho seriálové manželky by mohlo být podle Sabiny Remundové inspirativní. „Olga také pláče a je bezradná, ale vždycky je celé rodině oporou. V té síle a životní energii je naděje a radost a smysl života. A také pozitivum příběhu. V tom srdnatém boji s ranami osudu může být vzorem a inspirací,“ domnívá se.

Adamczyk: Musíte přehodnotit úplně všechno

Šokující zjištění zasáhne i do osudu Kadlecových, které na obrazovce představuje Marta Dancingerová a Marek Adamczyk. Není to přitom poprvé, co se historie obou rodin propletly. Mají totiž společnou minulost, jež není jednoduchá a rozhodně nepomáhá k řešení.

„Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy se mu jeho pohled na svět ze dne na den rozbije na kousíčky. Věci, které jste považovali za neotřesitelné jistoty, jsou najednou jinak, než jste si mysleli. Musíte přehodnotit úplně všechno,“ komentuje Adamczyk reakce své postavy, Martina, které ho prý nejprve překvapovaly.