Tip z iVysílání: S Kotkem, Melíškovou či Majerem je jako s Vlastníky nemožná domluva

Snímek Vlastníci má být „komedií pro ty, co to nezažili, a drama pro ty, kteří tím žijí“. Jako svůj filmový debut ho natočil už prosazený divadelník Jiří Havelka. Na komorním prostoru jedné domovní schůze nastínil obraz současné společnosti, která má problémy se domluvit. Film oceněný Českým lvem i Cenami české filmové kritiky si lze pustit do 16. ledna v iVysílání.