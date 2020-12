Peter Lipa si pozval Večerního hosta. O životě a smrti mluví bez patosu, zato s poezií

Nahrávalo se v Olšanech u Brna, kde Rotter mimo jiné spolupracuje s Divadlem Bolka Polívky. Právě tamní inscenace Klíště ho podle jeho slov přivedl k Rúfusově poezii.

„Tématem hry je setkání dvou starších herců, kteří mezi řádky hry uvažují o životě a smrti. A smrt k životu patří stejně nerozlučně jako zima k jaru. Milan Rúfus pohlíží ve svých básních na různé stránky lidství bez patosu a smutku, zato s nadhledem, radostí a někdy i laskavým humorem,“ upřesňuje skladatel.

Smutná doba je časem k zamyšlení

První nahrávky vznikly zhruba před rokem, aniž by autoři tušili, že brzy přijdou časy, s nimiž Rúfusovy verše v mnohém rezonují. „Je to smutná doba, ale nezbývá nám nic jiného, než se s ní vyrovnat a možná ji využít k tomu, abychom se nad sebou víc zamysleli, trochu se zkoncentrovali a přemýšleli, co bude potom,“ domnívá se Lipa.

Jako speciální host se k „večernímu hostu“ přidal Ondřej Ruml. Album také provází ilustrace Mareka Ormandíka.