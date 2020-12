Herec v nelehké životní situaci Vlastmil Brodský by se dožil stovky

Plachý herec a skvělý vypravěč, tak přátelé i kolegové vzpomínají na jednoho z nejslavnějších českých herců Vlastimila Brodského. V úterý 15. prosince by se dožil sta let. Natočil přes sto filmů a ztvárnil řadu divadelních, televizních a rozhlasových rolí. Patřil ke generaci mimořádně bohaté na talenty, proslavil se třeba ve filmech Světáci, Skřivánci na niti nebo Noc na Karlštejně. Celý život také vtipkoval o smrti a zápolil s melancholií. Ve věku 81 let spáchal sebevraždu na své chalupě ve Slunečné na Českolipsku.