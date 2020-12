„Vnímal světlo jako hmotu.“ Scénograf Svoboda proměnil světové divadlo, jeho tvorbu prezentuje GASK

„Byl to člověk posedlý prací, ale doslova, někdy neviděl, neslyšel, co se děje kolem. Když dělal inovátorské věci, tak bylo vidět, že to musí pokořit, a že když mu to nejde, tak měl takovou frustraci a pnutí, to s ním ani nebyla řeč,“ vzpomíná vnuk Josefa Svobody, spolukurátor Jakub Hejna.

V květnu letošního roku uplynulo od narození světově uznávaného českého scénografa Josefa Svobody (1920–2002) sto let. Rodák z Čáslavi se do dějin divadla zapsal jako vizionář, který neúnavně propojoval svět vědy a umění, a inovátor v oblasti světelných technologií. Jako první na světě například použil na divadelní scéně laser.

Výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – scénograf, obsahuje v chronologickém přehledu sled Svobodových divadelních realizací, které doprovází také výběr z autorova obsáhlého archivu, tedy kresby, studie nebo makety.

„Pamatuji si, že když jsem za ním přišel do ateliéru a on sám manipuloval, nasvěcoval nějaký model, tak si hrál, byl jako dítě. Jeden západoněmecký kritik o něm tenkrát řekl, že emigroval do divadla, to je naprosto přesné,“ říká Jakub Hejna.

„Co mě žene, je zvědavost. Já jsem na to zvědavý, jestli ten výsledek bude takový, že jsem se nespletl. A to je přece radost, když se vám to splní, že ta vaše vize je reálná, že je to možný,“ vysvětloval scénograf Svoboda. Jeden nesplněný sen ale Josef Svoboda měl, a to postavit si vlastní divadlo.