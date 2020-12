Filmový osud skladatele Myslivečka už je skoro zpečetěn. „Bad guy“ pro něj nebyl Mozart, ale syfilis

„Nemám žádného ‚bad guye‘, který by Myslivečkovi škodil,“ potvrzuje Václav. „U mě jsou antagonistou spíše sociální pořádky, nemoc a těžkosti života,“ dodává. S chudobou a chorobami se potýkal zejména v závěru života, který v jeho případě poznamenala syfilida.

„Je to strašné období, protože se vlastně postupně rozpadával. Přišel i o tvář. Ale v té době psal nejkrásnější hudbu. Místo aby zahořkl a probíral svou vlastní bolest, tak se velmi niterným způsobem zajímal o vnitřní svět hrdinů, o nichž skládal. Jenže vzhledem k nemoci byl odsouzen, upadl do zapomnění, protože se zapsal do historie jako nemrava,“ podotýká Petr Václav.

Není důležité, jestli byl „božský“, ale jeho odkaz

Svůj nejnovější film natáčel střídavě v obou zemích, které jsou s Myslivečkem spojené – Itálii i v Česku. Štáb během podzimu filmoval na Karlově mostě, v pražských palácích, na zámku v Bučovicích i v brněnském Mahenově divadle. Poslední tuzemské záběry vznikají v cisterciáckém klášteře v Plasích. Poté se filmaři opět vrátí do Itálie. Poslední klapka padne 19. prosince v Římě, kde Josef Mysliveček v roce 1781 zemřel.

Petr Václav upozorňuje, že Italového „svému“ Myslivečkovi nikdy nepřezdívali „Il divino Boemo“, tedy „božský Čech“, jak se mylně ujalo díky stejnojmennému romanetu Jakuba Arbese.

„Je to romantický výmysl,“ domívá se režisér. „Řekneme, že Češi mají něco ‚divino‘, ale nespravujeme Myslivečkův odkaz, nehrajeme jeho hudbu. Přitom právě starat se o jeho odkaz je nutné,“ nepochybuje. V kinech by měl Václavův film Josefa Myslivečka připomenout příští rok na podzim.