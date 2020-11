Ji.hlava hledá domov, pomocí třímetrového skoku i kojotů na hranicích

Dokument Lotyšští kojoti sleduje převaděče, kteří na ruské hranici, v prostoru nekonečných bažinatých lesů a opuštěných vesnic, riskují svou svobodu, aby k ní dopomohli jiným. Z pobaltské země pochází i hrdina snímku Skok – námořník, jenž v roce 1970 přeskočil tři metry ze sovětské rybářské lodi na hlídkový člun americké pobřežní stráže, aby požádal o politický azyl.

Ve filmu Vlastní domov hledá libanonská režisérka žijící v exilu své kořeny, a to prostřednictvím videodeníku. „Pracuji s vrstvami paměti. Se vzpomínkami na to, co jsem zažila. Ukazuje, jak jsem si tyto zážitky vybavovala, jak jsem je přijala za své, jak se staly mou vlastní minulostí skrze různá setkání a hlavně díky vyprávění mé matky,“ vysvětluje dokumentaristka Ruby Atiyehová.

Není lehké soudit

Hervého z Pobřeží slonoviny sleduje kamera do Řecka, kam utekl. Usadil se ve vybydleném bytě a začal dělat ilegálního převaděče. Režisér snímku Otčiny Gabriel Babsi jeho život dokumentoval pět let. „Samozřejmě jsem se divil, co dělám, že natáčím kriminálníky. Realita ale není jen bílá a černá. A když se potopíte hlouběji do světa podsvětí, zjistíte, že není lehké soudit,“ podotýká.

Uprchlické krizi se už několik let věnuje také slovenský dokumentarista Tomáš Rafa. Jeho dokument s trpkým názvem Uprchlíci jsou tu vítaní je setkáním s pomáhajícími dobrovolníky i střetem s ultrapravicí. Sestříhán je z autentických záběrů bez vysvětlujícího komentáře. „Film začíná v Německu a končí na ostrově Lesbos v Řecku, tedy jsem se vydal opačnou cestou. Tato dramaturgie mi dala možnost se postupně podívat, jak jednotlivé státy reagují,“ prozradil filmař.