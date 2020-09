Klip týdne: PoloVina Barbory Polákové

Video of Barbora Poláková - PoloVina (oficiální píseň k filmu Bábovky)

Samotný videoklip vznikl na sklonku prázdnin v pražském studiu Pokrok v režii renomovaného Rudolfa Havlíka, jenž je zároveň režisérem a spoluautorem scénáře filmu Bábovky. Havlík klip poskládal dílem z filmových záběrů, dílem z nově natočeného materiálu. Nechybí v něm Polákové filmový partner Rostislav Novák, Jiří Langmajer a další protagonisté Bábovek, ale ani Radka Třeštíková, autorka předlohy, jíž se od jejího vydání v roce 2016 prodalo rekordních 160 tisíc kusů.

„Producent Bábovek Petr Erben mi zavolal poprvé asi tak před dvěma lety, že by k filmu chtěli ode mne napsat píseň. Potom – asi až rok poté – teprv přišla i nabídka, abych ve filmu hrála. Než jsme s mým kapelníkem Davidem Hlaváčem začali psát text, sešli jsme se s Radkou Třeštíkovou. Bylo pro nás nejdůležitější, co znamená ten příběh pro ni, s čím ho psala. Při psaní jsme nejvíce vycházeli z milostného trojúhelníku, ve kterém se ocitla moje postava Karolíny. Bylo mi to logicky nejbližší. Ale ten hlavní motiv písně, kterým je pro mne nesení zodpovědnosti za jakýkoliv vztah, nejen partnerský, ale i přátelský, spojuje všechny postavy,“ vysvětluje Poláková, jak velkou roli hrál při skládání songu PoloVina námět samotného filmu, respektive románu.

Finální podoba písně, v níž pětinásobná držitelka Ceny Anděl Poláková svou typickou podmanivou poetikou umně reflektuje emoční sítě a oboustranné viny, jež protkávají vztahy nejen filmových hrdinů, zaujme vyjma textu i neotřelým zvukem. Kromě autorské dvojice Poláková-Hlaváč se na něm podílela také čerstvá držitelka Ceny Anděl v kategorii Sólová interpretka roku Beata Hlavenková.

„Do poslední chvíle jsme s Davidem ladili refrén, měli jsme jich několik a už jsme nebyli schopní objektivního rozhodnutí. Tak jsme přizvali Beatu Hlavenkovou, aby se na to mrkla. A ona se mrkla svým čerstvým uchem a pak ta forma pěkně zacvakla,“ dodává k tomu renomovaná zpěvačka a herečka.

Zajímavostí je, že s Bábovkami se díky své roli Karolíny a písni PoloVina Barbora Poláková nesetkává poprvé. Společně s některými dalšími ve filmu obsazenými herečkami totiž načetla už audioknižní podobu románové předlohy: „Načítala jsem roli Saši. Bylo docela legrační se v tom pak vyznat. Ze začátku jsem se trošku motala v tom, kdo je kdo.“

Jak se Barbora i další tuzemské herecké hvězdy se svými postavami popasovaly, můžete zjistit už 24. září, kdy jeden z nejočekávanějších českých filmů tohoto podzimu vstoupí do kin.