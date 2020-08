Vladivojna La Chia hraje jeden na jednoho

„Chtěla jsem udělat experiment, jít až na dřeň,“ vysvětluje La Chia. Na koncert si vyhradila hodinu, posluchači se v maringotce střídali po šesti minutách. Publikem mohla být skupinka přátel, zamilovaný pár a klidně i jen jeden fanoušek. „Vůbec netuším, kdo přijde, to je na tom zajímavé,“ přiznala před začátkem skladatelka.

Písně pro ty, kteří vstoupili do její maringotky, vybírala podle naladění, jež z publika vycítila. „Doba teď takovým věcem přeje, lidé se zase začínají více scházet. Je to ale v něčem intimnější, už to není o davech a to mě fascinuje, chci to trochu prozkoumat,“ sdělila, co ji k nápadu vedlo.

O peníze jí nejde, platí se formou směnného obchodu. „Dostala jsem báseň, med nebo grep,“ ukázala Vladivojna La Chia, co od svých posluchačů vybrala do klobouků.

Děly se zajímavé věci

Hrané skladby složila v nedávné době. Práci měla i během nouzového stavu. „Bála jsem se, co finančně bude, ale vlastně se děly zajímavé věci. Třeba jsem dostala nabídku udělat hudbu ke krátkému filmu nebo jsem si vymýšlela nový merch a vydávala pomalovaná cédéčka,“ upřesnila hudebnice, která je také výtvarnicí. Neplánované zastavení si prý užívala.

Vystoupení v maringotce pod názvem Vojnuška natěsno by ráda zopakovala. A v říjnu se chystá vydat vinyl se zhudebněnými texty ruské básnířky Anny Barkovové. Potkala se s nimi, když skládala hudbu k filmu 8 hlav šílenství inspirovanému právě touto nespoutanou autorkou.