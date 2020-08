Jedna z 8 hlav šílenství patří Vladivojně La Chia

Vycházela jste při psaní filmové hudby z textů Anny Barkovové?

Když jsem skládala filmovou hudbu, inspirovala mě spíš Anna Barkovová jako bytost, to, jak je pojatá ve filmu. Ale když jsem připravovala hudbu na album, tedy motivy z filmu jsem přearanžovala do písní, dostala jsem se právě do jejích básní. Její verše jsou velmi aktuální. Lehkou formou dovedla popsat věci, které prožívala – nejen v gulagu, ale i politickou situaci, přijde mi, že její jazyk je současný.