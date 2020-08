Letní filmovou školu na závěr zamrazí z Krajiny ve stínu

Tragická freska o lidech, kteří začnou vraždit své sousedy, vychází ze skutečného poválečného masakru v jihočeské obci Tušť. Sláma Krajinu ve stínu natočil černobíle. Děj začíná koncem třicátých let a končí na počátku let padesátých. Odehrává se v malé obci na česko-rakouském pomezí.

„Zajímá nás, jak malý člověk obstojí uprostřed dějin, které se přes něj valí. Příběh vypráví o postavách, které navzdory všemu nerezignují, dokážou neztratit své lidství, a to z nich činí hrdiny. Některé aspekty těchto situací se opět vracejí a to nás musí neustále vést k pozornosti a ostražitosti. Musíme si klást otázku, jak bychom se v podobných situacích zachovali my sami,“ uvedl k filmu režisér.

Scénář nenapsal, na rozdíl od předchozích titulů, sám, jeho autorem je Ivan Arsenjev. Z herců postavy v dramatickém příběhu ztvární Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai, Barbora Poláková či Zuzana Špalková. Do kin se Krajina ve stínu dostane 10. září.