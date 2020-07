„Tady jsem se narodil a tady taky umřu.“ Do Krajiny ve stínu nahlíží první trailer

Nejnovější film Bohdana Slámy Krajina ve stínu se vrací do pohnuté historie třicátých až padesátých let minulého století. Kroniku jedné vesnice v pohraničí vláčené dějinami začne v kinech vyprávět 10. září. Už nyní ale do ní tvůrci diváky zavedli v prvním traileru.