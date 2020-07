Vteřina dějepisu: Malý, ale šikovný. Víte, co přišlo 1. července 1979 na trh?

Jmenoval se Soundabout, Freestyle či Stowaway, ale všichni ho znají pod jiným názvem. Byl jedním z těch, kdo změnili vnímání hudby. Muziku si lidé mohli nosit s sebou. Přitom první měsíc od uvedení na trh se ho k údivu japonského výrobce prodalo jen tři tisíce kusů. Ovšem do roku 2010, kdy ho Sony poslala do penze, lidé různě po světě nakoupili těchto přístrojů na dvě stě milionů. Není těžké doplnit, co by 1. července oslavilo jednačtyřicáté narozeniny.