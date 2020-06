Zaorálek: Kulturní chod neobnoví mávnutí kouzelného proutku, problém bude příští rok

V divadlech, kinech či v koncertních sálech může nově zasednout až 500 lidí, už bez oddělení volnými řadami a sedadly. Platí stále, že musí mít roušky?

Ano, měli by, jsou vevnitř, takže to je jasné.

Jak se uvolňování projevilo na zájmu lidí o kulturu? Chodí jich více do kin či divadel, nebo obavy z možné nákazy stále přetrvávají?

Myslím, že spíše přetrvávají, ale to se už řeklo mnohokrát, že přechod k normálu nebude rychlý a nebude mávnutím kouzelným proutkem. Návrat bude asi trvat měsíce. Teď v červnu to bude takový opatrný začátek, bude záležet na dalším vývoji, teprve pak se rozhodne, že po nějakém čase z podzimu se můžeme vracet k normálnímu životu. Takže to nebude rychlé – a částečně je to pravděpodobně i tím, že řada lidí se obává a že rytmus života, jak jsme ho znali před touto krizí, se ztratil. Budeme ho znovu hledat.

Největší letní festivaly, jako třeba filmový festival v Karlových Varech nebo Colours of Ostrava, byly zrušeny. Máte přehled o tom, jaké velké letní kulturní akce naopak letos budou?

Skoro bych řekl, že velké nebudou. Pro léto bude spíše typické, že se bude konat řada menších akcí.

A co zahraniční filmové produkce? Jaká je situace v souvislosti s jejich návratem do Česka?

V zásadě příznivá, člověk by čekal, že zájem poklesne, a on překvapivě naopak stoupl. Pochopitelné to je, když si člověk uvědomí, že se teď zkonzumovala řada věcí, které byly natočeny, a že velké společnosti jako Netflix nebo Universal potřebují točit. Česká republika je pro ně velmi dobrá destinace. Možná i proto, že zdravotně je tady poměrně příznivá situace.

Takže na Českou republiku je naopak docela slušný tlak, aby se dokonce ještě zvýšil počet možností pro natáčení. To bude znamenat, že možná budeme muset dát na pobídky větší prostředky, ale to by se nám velice vyplatilo. Připomenu, že na jednu miliardu pobídek se loni devět miliard obrátilo. To je ekonomicky velmi zajímavá věc, která zaměstná spoustu lidí.

Máte informace, kdy by tu zahraniční filmaři měli začít natáčet?

Na to je ještě brzo, štáby jsou ze Spojených států amerických, kde je situace poměrně neklidná, ale bez ohledu na to mají zájem se sem v průběhu léta dostat.

Jak si v návštěvnosti vedou památky? Vracejí se návštěvníci na hrady a zámky?