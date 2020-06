Tygr z Walesu slaví 80. narozeniny. Zpěvák Tom Jones se nezalekl svého věku

Drsný baryton a fluidum vyzařující na pódiu vyneslo britskému zpěvákovi a příležitostnému herci Tomu Jonesovi přezdívku Tygr z Walesu. Energický Jones je považován za jednoho z kmotrů moderního soulu. Při jeho koncertech propadaly fanynky extázi již na sklonku 60. let.

Jeho hlas jej od té doby přenesl přes mnoho různých stylů a zajistil mu trvalý zájem posluchačů. Avšak i Jones si prožil období, kdy se mu nedařilo a kdy přežil svou uměleckou smrt. Písničky o lásce, ženách a dobrém pití ale nezestárly: hit Delilah proslavil na české scéně Karel Gott pod názvem Čas růží.

Prodával vysavače, aby uživil rodinu

Narodil se 7. června 1940 jako Thomas Jones Woodward v Pontypriddu, městečku na jihu Walesu. Rád zpíval již od dětství a docházel do kostelního sboru. Po skončení základní školy se oženil se spolužačkou a záhy se jim narodil syn. Aby rodinu uživil, pracoval Jones jako dělník nebo prodejce vysavačů, sny o pěvecké kariéře musely prozatím ustoupit rodinným povinnostem.

Od roku 1963 začal vystupovat s vlastní kapelou po barech a nočních klubech. Zde také na Jonese natrefil Gordon Mills, manažer a autor hitů pro tehdy populárního Cliffa Richarda. Odvezl jej do Londýna a podle slavného románu Henryho Fieldinga mu změnil původní jméno. Jonesův debutový singl It's Not Unusual (1965) raketově vyletěl na první příčku britské hitparády a před dalším šlágrem What's New Pussycat poklekla i Amerika. Jones se stal objevem roku a v této kategorii získal v roce 1965 americkou cenu Grammy.