Na Annu Svídnickou myslel Karel IV. nejdříve jako na budoucí choť svého jediného syna Václava, jenže ten zemřel ještě před svými prvními narozeninami. Nedlouho poté skonala i Karlova druhá manželka Anna Falcká. Tak se stalo, že se Karel začal ucházet o ruku dědičky svídnicko-javorského vévodství sám.

Ze stejných strategických důvodů, z jakých chtěl s Annou dát dohromady Václava – dostal by tak pod dohled českých panovníků poslední část Slezska, přes niž jinak jako Achillovou patou vedly do českých zemí nepřátelské výpady. Že byla Anna navíc podle všeho velmi půvabnou, zbožnou a inteligentní dívkou, byl už jen bonus.

Sňatek uzavřel vznešený pár zřejmě v uherském Budíně. Anně Svídnické bylo tehdy čtrnáct, Karlovi IV. třicet sedm let, vdovcem byl teprve pár měsíců. Nevěstin bezdětný strýc a dočasný vládce „jejího“ Svídnicka se plácl přes kapsu a slíbil Anně věno ve výši 10 tisích hřiven. Ani novomanžel nešetřil a – jak uvádí článek Anny Košátkové a Drahomíra Suchánka na stránkách Univerzity Karlovy – zavázal se svou mladou choť potěšit 15 tisíci hřivnami.

Anna navíc po boku schopného vladaře dosáhla na nejvyšší titul, jaký mohla středověká žena získat – dva roky po svatbě byla korunována římskou císařovnou, neboť Karel IV. přijal císařskou korunu. Ona zas splnila, co se od ní očekávalo, povila panovníkovi dědice. Aby se to nepletlo, opět Václava. To už byla na světě i dcera Eliška. Třetí těhotenství se Anně ale stalo osudným, zemřela 11. července 1363 při porodu ve věku 23 let.

O rok později už stál Karel před oltářem znova – s Alžbětou Pomořanskou, svou čtvrtou a poslední manželkou.