Vteřina dějepisu: Komu mohla Alice B. Toklasová péct hašišové koláčky?

Alice Babette Toklasová přijela do Paříže 7. září 1907, o den později potkala Gertrude Steinovou – a s avantgardní umělkyní zůstala až do spisovatelčiny smrti v roce 1946. Byla její milenkou i sekretářkou a editorkou (Steinová podle ní dokonce nazvala svůj vlastní životopis) a stala se také součástí bohémské společnosti, kterou Steinová hostila ve svém salonu na Rue de Fleurus. Chodil sem Pablo Picasso, Ernest Hemingway a také výtvarník a performer Brion Gysin, který Alici recept na koláčky s hašišem poradil. Návod na odvážnou cukrovinku se objevil v kuchařce z roku 1954 a pekl podle něho třeba Peter Sellers ve filmové komedii Miluji tě, Alice B. Toklasová! A co že na tenhle dezert tedy potřebujete za ingredience, kromě té nejslavnější? Černý pepř, muškátový oříšek, skořici, koriandr, datle, fíky, mandle a arašídy. Všechno to roztlučte, nasekejte a smíchejte dohromady, přidejte cukr a rozpuštěné máslo a pak z toho vyválejte kuličky o velikosti ořechu. Což je recept, který zaručuje chuť i bez Gysinovy přísady.