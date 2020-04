Nadějné knižní vyhlídky: Pavla Jazairiová píše Z Etiopie a odjinud

Etiopie. Země se starou kulturou na rozhraní mezi černou a bílou Afrikou. Prý odtud pocházela bájná královna ze Sáby, jejíž syn Menelik ukradl svému otci, králi Šalamounovi, Archu úmluvy. Jsou tam hory, dobré podnebí a dosud poměrně málo turistů.

Jako jedna z mála afrických zemí se Etiopie dokázala ubránit cizím kolonizátorům.

Chtěla jsem se vrátit do Afriky, na obtížný kontinent zachvácený divokou globalizací, touhou konzumovat, kontinent všemožně zbídačený. Odkud se do Evropy valí hrozba davů neznámých emigrantů. A zároveň je to kontinent plný příslibů do budoucnosti. Možná že právě v Africe se zrodí cosi objevného, nová energie pro náš unavený svět. Vždyť pramáti nás všech Lucy se napřímila a vykročila vstříc budoucnosti právě v Etiopii.