Jmenuju se Clifton, Léon Clifton. Dějiny české detektivky vedou z Ameriky na sever

V druhé polovině šedesátých let a normalizačních časech vyšetřoval nekalosti kapitán Exner. Do literárního světa ho přivedl Václav Erben. „Floutek, trochu děvkař, ale zároveň má cit, instinkt, i když se to v průběhu celé série proměňuje,“ představuje Exnera Jareš. „Toho si je Erben vědom. Zvláště pak v osmdesátých letech i zneužívá exnerovské hlášky, už z něj dělá spíš karikaturu.“

Komerční zábavu vystřídal sofistikovanější sever

V devadesátých letech se zdálo, že detektivku převálcovali televizní vyšetřovatelé. „Přišly americké filmy, přišly komerční televize a využívaly detektivní žánr, aby bavil diváky,“ připomíná Mandys.

Zájem ale opadl jen dočasně, nemalou zásluhou severských krimi. Jejich vlivem se ale změnila pravidla žánru. Zatímco dříve byla detektivka potvrzením statu quo, tedy po vyšetření případu se věci vrátily do starých kolejí, dnes může zločin zajetý běh věcí změnit.

„Po roce 2005, kdy se objevily romány Stiega Larssona, se ukázalo, že detektivka nemusí být jen pro ty méně náročné čtenáře, že ji mohou číst i mladší, kteří do té doby četli sofistikovanější literaturu. A objevili se i autoři, kteří se inspirovali tím, že detektivka opravdu nemusí být jen pohádka pro dospělé, ale že může více vycházet z konkrétní společenské situace – jako zmíněný Stieg Larsson,“ rozebírá změny Mandys.