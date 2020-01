Kdo pojede letos na Eurovizi? Národní kolo rozhodne mezi sedmi adepty

Barbora Mochowa se o přízeň posluchačů ucházela už loni, nakonec ale postoupila kapela Lake Malawi. „Potěšilo mě, že jsem díky Eurovizi mohla dostat svou hudbu k většímu počtu lidí, proto jsem se rozhodla to letos zkusit znovu,“ vysvětluje své repete. Šestadvacetiletá zpěvačka a skladatelka zatím jediné sólové album Waiting for the White Raven vydala v roce 2016. Na svém profilu píše, že moderním písničkářstvím na tuzemskou scénu přináší neobvyklé pojetí zasněného popu. Ukázka z tvorby:

Podruhé se do Národního kola přihlásila i Pam Rabbit. „Od první chvíle, kdy umím chodit, jsem byla posedlá tancem, show a uměním,“ říká o sobě. Kromě vlastní účasti na Eurovizi také provázela Mikolase Josefa, který zaznamenal v historii této soutěže zatím největší český úspěch, když ve finále skončil ze všech zemí šestý. Ukázka z tvorby:

Benny Cristo je název druhého alba a také alter ego Bena Cristovaa. Muzikant s angolskými kořeny na sebe před deseti lety upozornil v talentové soutěži, od té doby se s úspěchem pohybuje na tuzemské hudební scéně. Nebrání se zkoušení nového a důležitou součástí jeho vystoupení je i show. „Líbí se mi, že můžu díky Eurovizi dát vědět, co dělám a co mě baví, i za hranice vlastní země,“ slibuje si od účasti. Ukázka z tvorby:

Podobně to vidí i Olga Lounová. Podle osmatřicetileté zpěvačky, k jejímž hitům patří písně Jsem optimista nebo Láska v housce, je nejdůležitější možnost vlastní prezentace. „Vlastně mi jde hlavně o tu písničku. Z celé mé tvorby nejvíc chytí za srdce a mohla by reprezentovat Česko, protože předává silnou emoci,“ nepochybuje. Ukázka z tvorby:

Elis Mraz čili Eliška Mrázová je další úspěšnou účastnicí pěvecké talentové soutěže. Sama pak před třemi lety zasedala v porotě národního kola Eurovize. Letos se naopak bude snažit porotce zajmout. Spolu se slovenským rapperem Čis T, s nímž se rozhodla vystupovat. Ukázka z tvorby:

„V Eurovizi je důležité, co ten konkrétní člověk předvede, a je úplně jedno, o jakou jde soutěž a jaké má jméno,“ domnívá se další z národních finalistů, který si říká Karelll. V občanském průkazu má zapsáno Karel Peterka. Skládání písní se tento šestadvacetiletý hudebník učil v Londýně. Loni vydal své debutové EP s názvem On My Own. Ukázka z tvorby:

