Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko hrají jako o život

Fonsie a Weller se potkávají v domově pro seniory. Oba si shodně připadají jako nepotřebné věci odložené do bazaru. Weller přemluví Fonsie, aby si s ním dala partičku karet. Zatímco on zná všechna pravidla, ona je začátečnice, které prostě jde karta, takže vyhrává. Karetní hra se pro oba stává bitvou – jako by v sázce byl celý jejich život.

„Je tam hodně míst, kdy pobavíme, a současně se i zamyslíme nad životem,“ slibuje Jiřina Bohdalová. Jak v karetní hře, tak v lidské existenci totiž platí, že všechna taktika je nanic, pokud člověk nemá štěstí. „Můžu si každé ráno říct, že mám celý život před sebou, a prožít ho s tímhle pocitem,“ dodává Kňažko, co si jeho postava i divák může z novinky odnést.

Nejtěžší role

Za příběh, jak nepropadnout dojmu zbytečnosti, dostal Donald Coburn Pulitzerovu cenu. V Česku Gin Game proslavili Blanka Bohdanová a Josef Somr, kteří ji čtrnáct let hráli v pražském Divadle Viola a oba za ni byli oceněni Thálií.

Pro Jiřinu Bohdalovou je Fonsie už čtvrtá a – jak říká – nejtěžší role, kterou hraje na Jezerce. Na scénu, vedenou Janem Hrušínským, přešla po skončení dlouholetého angažmá ve Vinohradském divadle, i s původně vinohradskou inscenací Lásky paní Katty. S velkým úspěchem tu hraje i další dvě představení postavené na jejím umu: Generálka a Paní plukovníková.