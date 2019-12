„Doma to raději nezkoušejte.“ Pat a Mat se v kinech dělí o své kutilské trampoty

Nadšeným, nicméně levým kutilům je už téměř čtyřiačtyřicet let. Ten ve žlutém svetru a kulichu je Pat, červený pulovr a rádiovku nosí Mat. Jinak se od sebe ale moc neliší: jeden je patlal, druhý zas matlal, jak opakovaně dokazují.

Zlepšováky pro palačinky i dron

Podle Marka Beneše, který natáčení příběhů Pata a Mata převzal po svém otci Lubomíru Benešovi, není lehké vymýšlet stále nové nápady, co by oblíbené postavičky mohly pokazit. „Používáme i vlastní zážitky. Kolikrát mohou lidé vidět v Patovi a Matovi něco, co se nám opravdu přihodilo. Třeba když doma něco opravuju, moje žena mi říká: ‚Prosím tě, hlavně ať to nedopadne jako v tvém seriálu,‘“ přiznává Beneš.

Pod epizodami z posledních dvou filmů je jako scenárista podepsán Štěpán Gajdoš, student režie alternativního a loutkového divadla na DAMU.