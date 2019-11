Vzhůru do Liberce. Festival Anifilm končí v Třeboni a míří na sever

„Hlavním impulsem bylo dlouhodobé omezení, co se týká kapacit projekčních sálů, ale i zázemí pro festival. Snažili jsme se uvést v život i dům animace, což je nás celoroční projekt, který jsme do Třeboně situovali, ale bohužel se to nepovedlo. Letos v dubnu se vedení města rozhodlo tento projekt zastavit,“ uvedl ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Třeboň letos ustoupila od vybudování expozice animovaného filmu a odmítla na jeho vybudování evropskou dotaci přes 64 milionů korun. Mezinárodní přehlídka se proto příští rok na jaře bude konat ve stotisícovém Liberci, který o festival projevil enormní zájem.

Primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) připomíná, že jde o nejvýznamnější akci svého druhu ve střední Evropě. „Kromě mezinárodní propagace můžeme především hovořit o ekonomickém přínosu pro město, do kterého při festivalu přijede minimálně 10 tisíc návštěvníků,“ říká primátor.