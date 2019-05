Anifilm ocenil Vlčí dům, dětskému diváku doporučuje dívku z budoucnosti Mirai

Další porota hodnotila nenarativní a abstraktní animace a také videoklipy. Mezi nenarativními filmy zvítězil britský Polospánek. Zvláštní uznání putuje do Rakouska, dostal ho známý experimentátor Thomas Renoldner za svůj počin Nevím co. Nejlepším videoklipem je hravě ztvárněný Elves of Karoo, zvláštní uznání získal Mr. Fear.

O vítězích národní soutěže Český obzor rozhodla Rada animovaného filmu. Nejlepším krátkým filmem je Kdesi, nejlepším studentským Schovka z dílny posluchačů pražské FAMU. V kategorii televizní tvorby zvítězil vánoční speciál pořadu Zpívejte s námi, mezi videoklipy Gorgeous Sleeper Cell od Shabazz Palaces. Nejlepší českou zakázkou je spot Jak to snáší, jehož výtvarnicí je Veronika Zacharová.