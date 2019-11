Václav Havel se vrátil do vězení. Padla poslední klapka nového filmu podle jeho života

Poslední klapka zavedla filmaře do benešovských kasáren, kde natáčí Havlovo věznění v roce 1983. Umělecký maskér využil místo pleťovky hlavně odstíny fialové a červené. Představitel Havla Viktor Dvořák totiž při scéně ve sprchách odkryje tělo plné šrámů a modřin.

Navíc musel zkrátit vlasy, což si však pochvaluje. „Nejdřív jsem si musel vlasy nechat narůst a nabarvit a pak mě takhle ostříhali do vězení, je to příjemná změna,“ říká Dvořák.

Na natáčení vězeňských scén se pečlivě připravoval. „Když vlezete do takových nehostinných prostor, tak to s vámi něco udělá, na to přípravy asi nejsou potřeba, nicméně já jsem před natáčením strávil několik hodin ve věznici v Ruzyni, o to jsem poprosil,“ vypráví Dvořák.

Z hlediska dobové věrnosti však vezení nebylo pro filmaře to nejsložitější. „Úskalí všech lokací je, že musí být dobové, a to je dneska hrozně těžké. Protože jen se projít v Praze po ulici a tvářit se, že jsme v roce 77, je nejdražší záběr v našem filmu,“ říká režisér Horák.