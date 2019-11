Když je život vzhůru nohama. Aussie & Kiwi Fest přiváží filmový výběr od protinožců

Šestý ročník zahájí australskými cenami kritiky ověnčené Dámy v černém. Promítání komediálního dramatu Bruce Beresforda o migrantech a předsudcích doplní vystoupení aboriginské zpěvačky Jessie Lloydové. Emigraci Čechoslováků k protinožcům se v té souvislosti bude věnovat 5. listopadu diskuse v Knihovně Václava Havla.

Další z australských snímků, Neutonout, zase představuje na základě pravdivého popisu těžký osud čtrnáctiletého Kambodžana, který je pašeráky prodán od otroctví. Téma „novodobého otroctví“ přesáhne i do debaty po projekci. Účastní se jí odborníci organizace La Strada a Ústavu mezinárodních vztahů. Aktuální téma ochrany životního prostředí pak představí film s Geoffrey Rushem Chlapec a pelikán.

Z archivních hitů zve program na Dobrodružství Priscilly, královny pouště. Kabaretní road movie o travesty umělcích natočil před čtvrtstoletím Stephan Elliott a stala se kultovním titulem nejen v LGBT komunitě. Písně provází i závěrečný festivalový titul – novozélandskou muzikálovou romanci Narcisy, která měla premiéru v kinech letos na jaře.

Výstavy o Havlovi i původních obyvatelích

Doprovodný program zve vedle diskusí také do kavárny kina Lucerna na výstavu Havel na Novém Zélandu. K vidění jsou snímky, které z oficiální pacifické cesty prvního polistopadového prezidenta pořídil v polovině devadesátých let Jiří Jírů. „Mytický svět původních obyvatel Austrálie“ pak přiblíží výstava s tímto podtitulem v kině Ponrepo. Prohlédnout si ji budou moci zájemci až do poloviny ledna příštího roku.