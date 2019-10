Statečná, silná, vtipná žena a velká herečka, vzpomíná Havlová na Vlastu Chramostovou

Vlastu Chramostovou si vybavuji jako velmi energickou ženu. Ženu, která když vstoupila do prostoru, tak okamžitě a přirozeně na sebe poutala pozornost a velmi vášnivě diskutovala o společenském dění. To je to, co si vybavíte v souvislosti s Vlastou Chramostovou i vy?

Ano. Ona byla – a je hrozné, že se už říká „byla“ – jako žena velice autoritativní a úžasná herečka. Ve filmových a divadelních rolích, i když jsem měla možnost ji vidět jenom v Babičce, to z ní úplně tryská: ta plnokrevnost, to nádherné ženství. To byla opravdu žena se vším všudy.

Vlasta Chramostová říkala, že pod okny jejího bytu nedaleko Václavského náměstí procházely dějiny. Jak ona sama podle vás zasáhla do českých dějin?

Byla bezesporu historickou osobností novodobých českých dějin, jak kulturních, tak společenských. A tou zůstane navždycky.

Co Václavu Havlovi na paní Chramostové imponovalo?

Ta její nezměrná statečnost a odvaha, na ženu nebývalá. To určitě. Ona byla strašně fajn ženská, s ní bylo dobré být ve společnosti, nezkazila žádnou srandu, byla nesmírně vzdělaná. Napsala dvě životopisné knihy, obě jsem četla a je neskutečné, jak jí v jejím věku fungovala sémantická paměť. To byla úžasná osobnost.