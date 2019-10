Národní divadlo podlehlo operní Lolitě

Správnou Lolitu tvůrcům pražské inscenace nakonec doporučil sám autor opery Ščedrin. Ztvárňuje ji ruská pěvkyně Pelageya Kurennaya v alternaci se sopranistkou Martou Reichelovou. Jako Humbert se představuje ruský barytonista Petr Sokolov. Podle Daubnerové ruské (respektive ukrajinské) obsazení i v dalších rolích, byť s českými alternacemi, nahrává přesvědčivému vyznění příběhu, v němž je výraznou částí i dramatická, nejen pěvecká složka. Opera je totiž uváděná v ruském originále.

Skandální představení

V Praze si operní Lolita odbyla 3. října českou premiéru. Světovou měla v roce 1994 ve Stockholmu, kde její uvedení prováděly protesty, přestože od vydání románu tehdy už uplynulo čtyřicet let. I Nabokovův text ve své době vyvolal skandál.

„Společnost by měla být správným způsobem na taková témata citlivá, reakcí by ovšem nemělo být zakazování děl, které o nich hovoří, ale naopak určitá společenská aktivizace, abychom byli vnímavější vůči tomu, co se děje v sousedním vchodu,“ domnívá se Sláva Daubnerová.

Vlastní názor na provokující dílo si může publikum v Národním divadle udělat do konce roku ještě při pěti reprízách.