Svět zasáhla komedie, náhlá a brutální komedie. Pythonovský humor bez hranic se rozlétl před 50 lety

Byť jejich show The Flying Circus (Létající cirkus) vydržela v programu BBC pouhých pět let, směsice absurdity, sarkasmu, černého humoru a surreálna se vryla pod kůži publika s vervou rytíře, který s klapajícími kokosy v rukou neochvějně hledá tajemství svatého grálu.

Z nepřeberného množství skečů, jež dohromady lepí půlhodinové epizody, se jen těžko vybírají favorité, kteří by jmenovitě reprezentovali pythonovskou tvorbu v tomto textu, proto pomůže výběr, který samotní Pythoni provedli v roce 2006. Tehdy celá zbylá pětice (Chapman bohužel zemřel téměř přesně před třiceti lety – 4. října 1989) sestavila svůj osobní výběr toho nejlepšího, co kdy předvedli.

Vždyť Pythoni se před oněmi padesáti lety okřídlenými gagy dotýkali témat jako sexuální menšiny a i dnes máloco promluví do debaty o rolích mužů a žen ve společnosti tak hlasitě jako šest mužů navlečených do slušivých krajek po vzoru herců z antických amfiteátrů.

Jakkoliv praštěné jednotlivé skeče jsou – hodně –, nelze si nevšimnout, že skutečně stojí na enormní akademické znalosti komediální skupiny na straně jedné a brilantní schopnosti všímat si chodu okolního světa na straně druhé. Právě schopnost Pythonů nonšalantně a s grácií zachytit absurditu detailů i všeobjímajících témat lidského bytí a konání povyšuje jejich střelené výkřiky do statutu kultovního díla. Právě proto jsou skeče z počátku sedmdesátých let stejně aktuální i dnes.

Je jich ale celá řada, kdo by neznal Ministerstvo švihlé chůze, svéráznou píseň Spam, muže, který si zkrátka vyjel na kole, nejvtipnější vtip světa, fotbalové utkání filozofů, pokus o přeskočení Lamanšského průlivu, tipy na to, jak potlačit komunistický puč, zatímco pořádáte večírek, hádkovou kliniku nebo…

Navzájem se – už poněkud starší a moudřejší, nikoliv však normálnější – muži příliš neshodli, až na jednu vzácnou výjimku. The Fish-Slapping Dance (Tanec rybích políčků) nenominoval pouze Eric Idle, a to nejspíš prostě proto, že v něm zrovna nehrál. Snad tedy můžeme toto několikavteřinové veledílo s hlubokou myšlenkou považovat za neoficiálně nejlepší pythonovský skeč.

Pythoni ale neuráží prvoplánově, v tom je jejich síla. Humor této skupiny sice nešetří nikoho a nic, rouhá se, místy schází až k brutalitě a obscénnosti, zároveň je ale plný fantazie, obdivuhodných metafor, a především neustálého napětí, co přijde v další sekundě. Divák to totiž nikdy nemůže ani v nejmenším tušit. Ostatně, Pythoni jsou experty na vtip, jemuž schází pointa.

Daleko větší pozdvižení vyvolal snímek následující. Pythoni se opět vydali do historie, tentokrát ale na kuří oka šlápli s důrazem malované nohy z televizní znělky jejich vlastního pořadu. Život Briana už nenaznačuje, ale kritický hřeb zatloukává pořádně hluboko do církevního kříže.

„Chci být ženou. Odteď mi říkejte Loretta. Je to moje mužské právo. Je právem každého muže mít děti, pokud si to přeje. Neutlačujte mě!“

Tvrzení, že jedna ikonická scéna střídá druhou, v tomto případě není přehnané. Debaty o tom, jaká zvěrstva Římané v Galileji napáchali, správná latinská gramatika, dohadování se o cenu čehokoliv na tržišti, „ráčkující“ Pilát se svým vlivným přítelem v Římě, který shodou okolností má obzvláště perverzní jméno, a závěrečný hymnus, který tak nějak shrnuje celou pythonovskou filozofii: Always look on the bright side of life. Volně přeloženo, vždy hledej světlou stránku.

Smích je totiž všelék a není moment, kdy by byl nepatřičný. A legraci bychom si měli dělat ze všeho. I za cenu toho, že vzbudíme pohoršení, třeba zrovna v řadách církve, tak jako to zvládl Brian. Protože tak, jak stojí ve zmiňované písni, stejně je to naše poslední šance.