Pythoni zavřeli ministerstvo švihlé chůze

Svou slávu skupina získala díky seriálu Monty Pythonův létající cirkus, který BBC vysílala v letech 1969–1974. Úspěch slavilo i několik filmů, zejména Život Briana parodující příběh Ježíše Krista, komediální formace se ale nakonec v roce 1982 rozešla. Když potom loni na podzim pět jejích žijících členů oznámilo comeback, vstupenky na premiéru zmizely za 44 vteřin. Včera Londýn viděl Pythony naposled.

Michael Palin, Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam a Terry Jones do svého programu zařadili slavné skeče, promítání animací i pythonovské hudební hity. Velkého finále se nepřímo zúčastnil i zesnulý člen skupiny Graham Chapman; jeho tvář mohli diváci spatřit hned na začátku představení, když se proměnila v jednu z planet, která prolétla vesmírem a narážela do ostatních nebeských těles.

Zapojil se i Stephen Hawking

Diváci nebyli ochuzeni ani o politickou nekorektnost, dámské převleky a slavnou scénou s mrtvým papouškem. Na pódiu se objevil i herec Mike Myers, známý třeba jako Austin Powers, a v jedné ze scének si zahrál také slavný fyzik Stephen Hawking.

Došlo i na ministerstvo švihlé chůze, i když jen v podání tanečníků. John Cleese má totiž náhradu kyčle a kolene. Podle britského listu Daily Telegraph se tak sice vystoupení ze všech sil snažilo zahnat sentiment, ale přesto se diváci nemohli místy ubránit bodnutí smutku, že se stárnoucí formace skutečně sešla naposledy. Jako přídavek pětice nabídla závěrečnou hymnu z filmu Život Briana „Always Look on the bright Side of Life“.

Kromě návštěvníků londýnské haly se s humorem plným satiry a nonsensu loučili i diváci dvou tisíc světových kin – včetně padesáti v České republice. Představení doprovázely české titulky, častokrát ale přestávaly fungovat - sedmdesátníci totiž improvizovali.

Kina navíc pro velký zájem diváků přidávají další promítání. Pythonovské poslední sbohem tak budou moci vidět i ti, na které se v neděli vstupenky nedostaly. Třeba pražské biografy Světozor, Aero a Oko představení zopakují v polovině srpna. Lístek stojí 250 korun.