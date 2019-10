John Cleese doporučuje nebrat se moc vážně

Herec, který pro kampaň Žijeme Londýnem, která probíhá po celé České republice, natočí sérii krátkých komediálních spotů, které se otírají o klasické britské zvyklosti a klišé se dále zamyslel nad etikou současného sportu. „Asi to bude znít směšně, ale olympiáda, pro níž tu budu točit, pořád ještě přináší lidem spoustu zábavy. Ve sportu jde ale stále více o vítězství – vítězit, vítězit, vítězit. Byly doby, kdy se spolu špičkoví atleti sešli, a ano chtěli se navzájem porazit, ale ta největší čest pro ně byla, že spolu mohli soupeřit. Tohle pomalu vymizelo. A jakmile sport začal být profesionální, mizí to rychleji. Etika sportu je dnes úplně jiná. Když jsem chodil do školy, bylo velmi důležité nepodvádět, nešvindlovat, když se ale dnes podíváte na fotbal v Premier League nebo v Itálii, to je víceméně organizovaný švindl.“

Pokud se týká určování pořadí v uměleckých kategoriích Cleese řekl: „Byl jsem označen jako druhý nejlepší komik, něco takového. Podívejte, když máte závod, jednoznačně víte, že jeden běžec byl rychlejší, než druhý, máte i fotografický důkaz, ale když mluvíte o nejlepších komicích, je to nějaká skupina, kdy těžko uděláte pořadí. Každý komik má přece lepší a horší dny, horší nebo lepší film. Dělat žebříčky nemá smysl, ale potěšilo mne, že někdo řekl, že patřím mezi ty nejlepší.“

O svém odchodu z populární skupiny Monty Python prozradil: „Hodně jsem toho napsal s Grahamem Chapmanem. Jeden z důvodů proč jsem Monty Pythony opustil, byl ten, že se z Chapmana stal alkoholik a nikdo z dalších Pythonů mi nepomohl nést toto břímě. A když píšete s alkoholikem, odpoledne nevíte, co bylo ráno, není to moc efektivní. Ale byl jsem hlavně znuděn, tím opakováním a nuda mě asi žene k tomu, abych pořád dělal něco jiného. Je v tom síla, ale i slabost.“