Národní galerii dočasně povede Anne-Marie Nedoma. Má tápající instituci připravit pro nového ředitele

Pro personální obměnu se prý rozhodl, protože si prý přál přesný „tok informací mezi galerií, ministerstvem a (nově zřízenou) garanční radou“. „Zřejmě jsem neměl dojem, že by to ve staré konstelaci tak fungovalo,“ přiznal ministr. Anne-Marii Nedoma oslovil také proto, že hledal zejména manažera schopného posoudit organizační a finančí záležitosti. Do výstavního plánu by výměna ve vedení zasáhnout neměla.

„Moje poslání bude krátkodobé a zůstane trošku skryto, protože bude orientováno především na přípravu fungující instituce z hlediska správního, administrativního i finančního, a to není nic, co by bylo mediálně zajímavé. Zkrátka mým posláním je připravit pro nového ředitele instituci, která bude podporou jeho působení a jeho dlouhodobějších vizí.“

Ministr by si zároveň přál, aby rada fungovala dlouhodobě, a kromě aktuálního zadání řešila i obecněji koncepci NG. „Měla by odpovědět na otázku, co by vlastně Národní galerie přesně měla být. Dosavadní vývoj často umožňoval docela volné výklady. Ukazuje se, že i když existuje koncepce, přijatá v roce 2015, tak to vypadá, že prostor je docela volný nebo nejasný,“ obává se Zaorálek. Garanční rada by měla v gesci i periodické hodnocení činnosti NG podle vyměřených „kvalitativních a kvantitativních ukazatelů“.