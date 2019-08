Zemřel herec Peter Fonda. Hrál v Bezstarostné jízdě, v mládí byl na „tripu“ s Beatles

Georgi Harrisonovi se během „tripu“, jak se stav změněného vědomí slangově nazývá, udělalo zle: bál se, že umře. „Vím, jaké je to být mrtvý,“ řekl tehdy Fonda Harrisonovi s odkazem na své zranění a operaci, při níž byl de facto mrtvý, přičemž se jal společnosti ukazovat své jizvy po kulce.

„Řekl jsem mu, že se nemá čeho bát a že jediné, co musí udělat, je relaxovat. Řekl jsem, že vím, jaké je to být mrtvý, protože když mi bylo deset let, omylem jsem se střelil do břicha a moje srdce přestalo třikrát bít, když jsem ležel na operačním stole, protože jsem ztratil tolik krve,“ vzpomínal Fonda.

Lennonovi se tento způsob utěšování nepozdával, pročež se ohradil. „Kdo ti nasadil tyhle věci do hlavy? Mám z tebe pocit, jako bych se nikdy nenarodil,“ řekl Fondovi. Konverzace nicméně podnítila rozezleného Lennona k sepsání textu k písni She Said, She Said z desky Revolver.