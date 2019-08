Mumínci nejsou jen knížky pro děti. Janssonová do nich ukryla strach z války i homosexualitu

Takže pochází z legend?

Je tam mytologická inspirace ze starogermánské oblasti.

Zmínil jste, jak její tvorbu ovlivňovala závažná témata jako válka a jiná sexuální orientace. Knihy o mumíncích jsou také chvílemi až mysteriózní a temné. Jsou to tedy vůbec knížky určené pro děti?

Může se jednat o literaturu jak pro děti, tak pro dospělé. Ono je tam skutečně hodně temných momentů, objevuje se tam smrt, pocity vlastní nedostatečnosti a pocity osamělosti. To jsou věci, které budou určitě oslovovat víc dospělé. Dalo by se to přirovnat třeba k Malému princi, to je také kniha, kterou můžou číst jak děti, tak dospělí. Právě oscilování na hranici mezi dětskou a dospělou literaturou zajišťuje výborně propracovaná psychologie knih.

První nakladatelství ji odmítlo, druhé udržela při životě

Jak byly tyto knihy přijímány po vydání?

Ze začátku to bylo nic moc. To se týkalo její první knihy o mumíncích z roku 1945, do češtiny přeložené jako Cesta za tatínkem, v níž je dost patrný obraz války. Na ni vyšla pouze jedna recenze, ač pozitivní. Další kniha vyšla následující rok, tam se právě objeví zmiňovaná kometa. Její přijetí bylo trochu lepší, ale kniha se příliš neprodávala a nakladatelství, které ji vydalo, už další knihy odmítlo, protože byly ekonomicky nerentabilní.