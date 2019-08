Vítr osudu. Land-artová instalace připomíná odsunuté rodiny

V Bügellohe začala jedenáctka rodin budovat své domovy poté, co musely nuceně odejít z české obce Václav. Doufaly, že jednoho dne se budou moci vrátit, osada Václav byla ale koncem 50. let zničena. Odsunuté rodiny tak nakonec v Bügellohe strávily více než dvacet let.

Dnes už z jedenácti domů a výčepu zůstal stát jediný, z ostatních zbyly rozpadlé zdi. Obyvatelé se totiž s obcí nikdy opravdu nesžili a postupně ji začali opouštět. Zchátralý dům ale i v současnosti nabízí alespoň náznak informací o svých obyvatelích. Ti ho totiž při odchodu zanechali tak, jak v něm žili, dodnes v něm tedy stojí třeba rozpadající se police s rezavějícím nádobím. Posledním, kdo Bügellohe opustil, byl hostinský Josef Licha, který odešel koncem listopadu roku 1969.