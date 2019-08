Dýmka a telefon za statisíce. Pasta Oner vydraží obraz v Londýně

Ve svých dílech Oner známé motivy parafrázuje a přetváří, případně je prostřednictvím koláže staví do nových souvislostí a charakteristicky tak reflektuje a ironizuje současnou společnost, jmenovitě touhu po bohatství, fascinaci sexem nebo luxusními značkami. Dominantně ke své malbě používá oleje a akrylu, důležitou roli v jeho práci hraje i plastika a objekt.

Pasta Oner, civilním jménem Zdeněk Řanda, je sběrateli oceňovaným a vyhledávaným autorem. Do jeho uměleckého projevu se promítá pop-artová a cartoon estetika, kterou výtvarník v posledních letech kombinuje s ikonickými díly starých mistrů či se jimi inspiruje.

V londýnském aukčním domě Sotheby's se dražba nazvaná 20th Century Art: A Different Perspective uskuteční v první polovině listopadu. V minulosti zde již dražili jiní čeští umělci, například David Černý, Stanislav Kolíbal, Krištof Kintera nebo Jiří Sopko.

Cena díla Pipe and Phone se odhaduje mezi deseti až patnácti tisíci librami. „Těžko odhadovat, za kolik se dílo vydraží, ale pokud posuzuji z pohledu naší galerie, lze předpokládat, že odhad je rozumný a je možné ho překročit,“ uvedl pro deník E15 ředitel galerie Kodl Contemporary Matyáš Kodl a připomenul, že v jeho galerii před dvěma lety Pasta Oner vydražil obraz za 840 tisíc korun.

Pasta Oner na několika výstavách

Někdejší průkopník českého graffiti a street artu na letošní rok připravil několik výstav, jimiž chce oslavit své čtyřicáté narozeniny. Svůj obraz vystavuje do konce srpna v Galerii Kodl v rámci Letního výtvarného salonu, zájemci mohou zamířit rovněž do Hluboké nad Vltavou, kde v tamní Zámecké jízdárně pořádá Alšova jihočeská galerie vernisáž dosud nevystavovaných obrazů až do 6. října.

Počátkem devadesátých let měl Pasta Oner konflikty s policií kvůli vytváření graffiti na panelových domech. Dnes zdobí vitráž vytvořená podle jeho návrhu palác Lucerna. Kromě výtvarných děl také navrhuje designy pro celou škálu produktů, od lahví na vodu přes návleky pro mobilní telefony či ponožky až po luxusní aromalampy. V tradičních galerijních prostorách vystavuje od roku 2003, graffiti se už dnes věnuje pouze minimálně.