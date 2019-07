Valej do tebe, že máš bejt šťastnej. A že se máš kouknout na trailer k filmu Národní třída

Vandamovi se říká Vandam, protože udělá dvě stě kliků stejně jako hrdina akčních filmů Jean-Claude van Damme. Cvičí každý den, aby byl připraven na poslední velkou bitvu, k níž se podle něho schyluje, protože svět spěje k zániku. Rád si zajde na jedno do hospody na sídlišti, kde bydlí, a rád se porve. Koneckonců jedinou ranou dal prý právě on do pohybu dějny v listopadu 1989 na Národní třídě.

Cesta do hlubin nýmandovy duše

„Moje kniha je temná, ale má i hodně černého humoru. A právě to jsme se snažili ve filmu posílit. Jde to spolu ruku v ruce. Když někdo zajde s Vandamem na pivo, poučí se o životě, ale zároveň se taky myslím hodně zasměje,“ uvedl k adaptaci své novely Jaroslav Rudiš.

Scénář napsal společně s režisérem snímku Štěpánem Altrichterem, který před pěti lety úspěšně debutoval filmem Schmitke. Za atmosférický příběh ze současných Sudet byl oceněn Cenou české filmové kritiky pro objev roku.

„Na začátku filmu nám Vandam řekne: ‚Já vím, co chceš říct, ale neříkej nic. Chvilku drž hubu a poslouchej.‘ Na Rudišově knize mě zaujal právě dar naslouchat, porozumět myšlení člověka, který je nýmand, proniknout do jeho duše a s humorem jemu vlastním se snažit Vandama pochopit,“ podotýká Altrichter.

Hynek Čermák je nejlepší Vandam

Ve Vandama se pro film proměnil Hynek Čermák, který mimochodem Rudišovu novelu namluvil také jako audioknihu. Režisér nicméně přiznává, že se jeho obsazení nejprve bránil, raději by roli svěřil méně známému herci. Nakonec ale musel uznat, že lepšího představitele hlavní postavy by nenašel.

„Měli jsme co dělat, aby nám ten nevychovaný egoista až moc nepřirostl k srdci,“ přiznává Altrichter. „Zahrál to tak bravurně, že vám ani sám neřeknu, jestli je tento jeho Vandam sympaťák, nebo nebezpečný rváč – možná je obojí, ale to ať asi divák posoudí sám.“