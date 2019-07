Hudba mezi katry. Ve věznici na Borech uspořádali hudební festival

Léto tradičně přeje hudebním festivalům. Desetitisíce fanoušků se o víkendu vypravili třeba na Masters of Rock do Vizovic nebo Mighty Sounds do Tábora a s přípravami finišuje Colours of Ostrava. Nekonají se ale jen velké festivaly. Například v plzeňské věznici Bory se v neděli uskutečnil první ročník hudební akce Mezi katry. V publiku seděli odsouzení a vězeňská kapela zahrála i na pódiu.