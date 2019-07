„Dříve jsme s Rumunskem sousedili, dnes ho neznáme.“ Změnit to chce Měsíc autorského čtení

„Rumunsko je země, která je v mnohém podobná, má podobnou postkomunistickou zkušenost jako my, ale přesto je to země pro nás neznámá,“ uvažuje programový ředitel Petr Minařík. „Přitom je kousek od nás, kdysi za první republiky jsme s Rumunskem sousedili, takže proto jsme si říkali, že by si Rumunsko zasloužilo pozornost, a jak lépe poznat nějakou zemi než přes literaturu, to je stará známá pravda,“ poznamenal.

Program klade důraz na středoevropský rozměr přehlídky. „Česká kotlina je uzavřená hodně do sebe. My se víc zajímáme o to, co se děje v Berlíně, v Londýně nebo v New Yorku, ale o tom, co se děje ve Varšavě, v Bratislavě nebo v Budapešti nemáme žádnou představu nebo jen velmi malou, a to mluvím i o znalcích. O Bukurešti nemluvě,“ míní Minařík.

Autoři se po Brně představují v Košicích, Ostravě, Vratislavi a Lvově

„Současná rumunská literatura je ve stejně dobré kondici jako tamní film, jen o tom nevíme, protože nám chybí překlady. Tamní kultura, stejně jako celá země, jsou pro nás stále jakoby zahaleny v tajemném hávu, to chceme změnit,“ doplňuje Renata Obadálková z programového týmu.

Podle pořadatelů se podařilo sestavit reprezentativní výběr rumunských autorů. „Bylo leckdy těžké je přesvědčit, že mají pět dní strávit ve vlacích a autobusech po cestě střední Evropou, ale nakonec se to podařilo a jsme spokojeni,“ doplnila Obadálková. Přijede také rumunsky píšící moldavský prozaik Dumitru Crudu nebo básnířka Ana Blandianová.