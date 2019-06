Ve Varech je asi něco ve vodě, říká Jiří Bartoška. A zve na 54. filmovou kúru

Karlovarský festival měl ještě tu nevýhodu, že se dělil s Moskvou, byl ob rok. Po roce 1968 byl pod (sovětským) vlivem, dopředu se vědělo, že vyhrávaly ruské filmy. Festival byl taky nesmyslně zacenovaný, aby každý, kdo přijede, dostal nějakou cenu.

A v roce 1994 jsme dělali první ročník s Evou Zaoralovou a týmem, s kterým pokračujeme dál, třeba výkonným ředitelem Kryštofem Muchou…

Kolik takový festival spolkne peněz?

Aproximativní rozpočet je 140 až 150 milionů, velký pohyb je v letenkách, kolik lidí přijíždí a odkud. Vždycky říkám: Vozte je z Londýna nebo z Paříže, to není tak drahý. Stát nám přispívá třiceti miliony.

Když si vezmete, že by stát festival kdysi nechtěl zrušit a dál by v něm pokračoval, stál by ho těch 140 nebo 150 milionů a mám pocit, že by festival už ani nebyl, protože každá vláda by si nanominovala svého ředitele a úředníci na ministerstvu kultury by si vždycky na konci ročníku udělali fajfku, že festival proběhl, a tím by to skončilo. Bylo myslím obrovské štěstí a trošku i naivita moje a Evy Zaoralové, že jsme tomu uvěřili. Taková akce se nedá dělat bez toho, že by v ni člověk věřil.

A když se vrátíme k té slávě… Letos začátkem roku renomovaný britský deník Guardian vytipoval šest nejzajímavějších evropských festivalů, kam stojí za to jet. A vedle Benátek a Cannes byl i karlovarský festival.