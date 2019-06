Pražský primátor: Návrat Mariánského sloupu? Sochaři chybí souhlas vlastníka, tedy města

Váňův argument, že má platné stavební povolení, podle primátora neobstojí. „To je jenom osvědčení státu o tom, že stavba neporušuje požární nebo hygienické předpisy, ale chybí to zásadní, a to je souhlas vlastníka, který prostě potřebujete, pokud chcete něco postavit na cizím pozemku,“ prohlásil Hřib. V dřívějších dokumentech je podle něj navíc vždy uvedeno, že nenahrazují nutnost uzavřít nájemní vztah na pozemek a že převzetí sloupu musí schválit zastupitelstvo.

Sochař, který se svými spolupracovníky tvořil repliku sloupu více než dvacet let, má nyní u již umístěné části balustrády přistaven petiční stánek, na který není potřeba žádný zábor a chrání ho svoboda shromažďování. V sobotu městská policie pokutovala sochařova bratra Tomáše, který začal rozebírat dlažbu v místě historického umístění sloupu. O to se Váňa a jeho spolupracovníci pokusili už koncem května, po zásahu strážníků museli dát místo do původního stavu.