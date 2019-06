Smashing Pumpkins v Praze ukázali, že ještě umí rozmlátit dýně

Na výroční turné vyrazily „rozmlácené dýně“ téměř v původní sestavě. Kromě frontmana Billyho Corgana se vrátil i kytarista James Iha a bubeník Jimmy Chamberlin. Zahráli šestadvacet písní ze svého třicetiletého repertoáru. Včetně songů z loňského alba Shiny And Oh So Bright.

„Bylo to jako nasednout na kolo, prostě jsme se vrátili zpátky k tomu, co jsme dělali. Nepřišlo mi, že uteklo šestnáct nebo sedmnáct let,“ popisoval nahrávání desky Corgan. Byl to on, kdo obnovení kapely, která se na přelomu milénia rozpadla, inicioval.

S Českem mají Smashing Pumpkins dobré vztahy nejen díky koncertům a dostatku fanoušků. Corgan si také nechal na míru upravit studiovou techniku od českého výrobce kytarových efektů Antonína Salvy.