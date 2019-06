Rytíři nebes. Národní muzeum připomíná československé letce RAF

Po komunistickém převratu odešel Nedvěd s celou rodinou do exilu. Zpátky do vlasti už se nevrátil. Jiný poválečný osud čekal dalšího letce RAF Josefa Brykse. Jeho příběh inspiroval mimo jiné film Velký útěk se Stevem McQueenem z roku 1963.

„Udál se mu zvláštní příběh. Letěl s plně naloženým bombardérem, který ještě v Británii spadl. Spousta lidí by utekla, ale on vytáhl svého druhého pilota a pak se ještě vrátil pro střelce, ve chvíli, kdy začaly vybuchovat naložené bomby,“ popisuje autor výstavy Jan Kratochvil dramatické chvíle nejmladšího velitele největší československé jednotky RAF.

„Nachází se zde jeho trestní spis, kde je uvedeno, že je na třicet let zavřen do vězení. Vedle leží služební zbraň a také fotografie z tábora Sagan, o němž byl natočen Velký útěk. A zřejmě nejdojemnější je fotografie Trudie Bryks, kterou od ní dostal v roce 1941 a měl ji ve všech věznicích v kapse až do své smrti v roce 1957,“ popisuje Jan Kratochvil exponáty, které letce na výstavě přibližují.

S Angličankou Gertrudou Roseovou, zvanou Trudie, se Bryks seznámil, když sloužil v RAF. V zajetí si s ní dopisoval a po válce se vzali. Manželku i dceru ihned po komunistickém převratu poslal zpět do Británie. Už se s nimi nepotkal, zatčen byl při pokusu o útěk za hranice.

Nedvědův a Bryksův osud jsou jen zlomkem z příběhů dvou a půl tisíc československých letců, kteří bojovali za druhé světové války. Více než pět set jich zahynulo. Národní muzeum tyto „rytíře nebes“ připomíná prostřednictvím uniforem i osobních věcí a deníků až do ledna příštího roku.