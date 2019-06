Neber úplatky, radí Richard Krajčo. Jako filmový kriminalista roztočil Vysokou hru

Snímek vychází z knihy Václava Lásky. Současný senátor se mimo jiné na přelomu tisíciletí podílel na vyšetřování kauz souvisejících s Harvardskými fondy a zkrachovalou bankou IPB. Film podle jeho knihy sleduje vazby mezi policisty ve vysokých funkcích, politiky a podsvětím, kde se točí velké peníze. Velké částky spolknou i úplatky. Vše chce vyšetřit detektiv Krása.

„Je vystudovaný právník, ale nechce vytahovat lidi ven, raději by je zavíral. Proto jde ke zvláštnímu útvaru u policie a snaží se odhalovat korupci. Trochu na vlastní pěst, je to takový samorost a nemyslím si, že se to úplně všem líbí,“ představuje hlavního hrdinu Richard Krajčo.

Policejní práci si před kamerou vyzkoušel už před čtyřmi lety v seriálu Vraždy v kruhu (přehrát v iVysílání), k tomu, aby byl policista i ve skutečném životě, mu podle jeho slov chybí odvaha. „Kdybych dělal zrovna na oddělení zvláštního útvaru jako Krása, je to životu nebezpečné a taky nevím, jestli bych na to měl úplně žaludek,“ přiznává.

Žádné sci-fi s parakotouly

Velitele protikorupční jednotky našli tvůrci v Martinu Fingerovi. Na rozdíl od Krásy u jeho postavy není zcela jasné, na jaké straně spravedlnosti opravdu stojí. „Jsou to neveselá témata a člověku z nich není dobře právě proto, že nejsou vymyšlená. Nejde o žádné science fiction, ale o věci, které se děly a dějou pořád kolem nás,“ podotýká k filmu herec.

Vysoká hra má být kriminálním thrillerem bez zbytečných efektů, soustředit se chce hlavně na podstatu příběhu. „Bohužel, ač bych rád, tak si opět nezastřílím, ani dveře nevykopnu, ani neudělám žádný parakotoul. Myslím, že nejakčnější scénou bude, když vystoupím z auta v neprůstřelné vestě,“ neočekával Finger před natáčením žádný adrenalin.

Scéna, o níž mluvil, vznikala v pondělí v noci v pražských lokacích. Noční policejní zásah zavedl filmové kriminalisty do podniku s thajskými masážemi, kde má dojít k předání špinavých peněz na činnost politických stran. „Zátah se nepodaří, protože někdo z policistů varuje jak toho, kdo peníze předává, tak toho, kdo je přebírá, takže se nesejdou,“ prozradil režisér Jiří Svoboda.